В Лиссабоне будет организована азербайджанская экспозиция из произведений народного художника Тахира Салахова

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ На международном фестивале искусства "Традиция и современность", который пройдет с 8 по 17 октября в столице Португалии - Лиссабоне, будет организована азербайджанская экспозиция из произведений народного художника Тахира Салахова.

Как сообщает Report, демонстрация произведений на выставке будет организована при поддержке министерства культуры и туризма.

Международный фестиваль искусства "Традиция и современность", организованный Московским общественным фондом поддержки культуры и развития современного искусства, проводится ежегодно, начиная с 2007 года. На фестивале участвуют художники из 40 стран мира и 30 регионов Российской Федерации.

До 2014 году фестиваль проходил в Москве, а с 2014 года переведен в Лиссабон. Ежегодно фестиваль посещают более 200 тыс. гостей.