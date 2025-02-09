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В Лачыне состоялся показ фильма "Атабеки Азербайджана"

В Лачыне состоялся показ фильма "Атабеки Азербайджана" В киноцентре Lacinema в Лачыне состоялся премьерный показ художественно-документального фильма "Атабеки Азербайджана".
Искусство
9 февраля 2025 г. 16:48
В Лачыне состоялся показ фильма Атабеки Азербайджана

В киноцентре Lacinema в Лачыне состоялся премьерный показ художественно-документального фильма "Атабеки Азербайджана".

Как сообщает карабахское бюро Report, сначала минутой молчания была почтена память шехидов.

Специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов выразил благодарность творческой группе за проведение презентации фильма в Лачыне.

Продюсер и автор сценария киноленты Сарвар Байрамов отметил, что цель презентации фильма в Лачыне - внести вклад в организацию досуга лачынцев и соотечественников, проживающих на близлежащих территориях, которые вернулись на свои родные земли в рамках программы "Великое возвращение".

"Фильм добавит красок в гармонию жизни, восстанавливаемой в Лачыне и окрестностях. Особое значение с точки зрения идейной сути имеет включение в фильм подсознательных сообщений, связанных с темой Зангезура, Отечественной войны и славной Победы в ней, а также проведение определенных исторических параллелей с современностью. В то же время тема характерна для Восточного Зангезура - Лачына в пространственном понимании, и его показ на освобожденных территориях имеет символическое значение", - указал С.Байрамов.

Было отмечено, что художественно-документальный фильм "Атабеки Азербайджана" погружает зрителя в атмосферу XII-XII вв, которые считаются периодом возрождения азербайджанской национальной государственности и культуры.

Затем состоялся показ кинокартины. В презентации приняли участие члены семей шехидов, ветераны, жители Лачына и граждане, проживающие на близлежащих территориях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında “Azərbaycan Atabəyləri” filmi nümayiş olunub

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