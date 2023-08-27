В Лачыне был организован летний лагерь Фестиваля детского искусства

В рамках мероприятий “День города Лачин” на берегу реки Хекари, на территории бульвара был организован Летний лагерь детского фестиваля искусств, организованного совместно Министерством культуры, Министерством науки и образования и Центром Гейдара Алиева,

В рамках праздничных мероприятий "День города Лачын" на территории бульвара, располагающегося на берегу реки Хакари, по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева при совместной организации Министерства культуры, Министерства науки и образования и Центра Гейдара Алиева был открыт летний лагерь Фестиваля детского искусства, генеральным спонсором которого выступила компания BP-Azerbaijan.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

В лагерь были приглашены около 60 детей, которые прошли в финал фестиваля в различных номинациях, в том числе таких как "народные инструменты", "живопись", "художественное чтение", "искусство ханенде", "ашугское искусство", "сольный национальный танец".

Дети приняли участие в интересных развлекательных и познавательных играх и во флешмобе. Мастер-классы для ребят провели народные артисты – ханенде Гюльянаг Мамедова и тарист Эльчин Гашимов, заслуженные артисты – танцовщица Этери Джафарова и певец Анар Гусейнли, заслуженный учитель, профессор Хёкюма Алиева, певица Эльнара Халилова, ашуг Али Гулиев, мастер художественного чтения Хазар Сулейманлы и другие мастера искусств.

Отметим, что Министерство культуры Азербайджана и Специальное представительство президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе при поддержке Фонда Гейдара Алиева организовали 26-27 августа в Лачыне мероприятия, посвященные Дню города.