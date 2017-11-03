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    В Кукольном театре ставят сказку "Шенгюлюм, Менгюлюм"

    Режиссер постановки - Анар Мамедов

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига начались репетиции еще одного спектакля.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль, подготовленный по мотивам известной азербайджанской сказки "Шенгюлюм, Шунгюлюм и Менгюлюм" называется "Шенгюлюм, Менгюлюм".

    Кукольный моноспектакль, поставленный режиссером театра Анаром Мамедовым, представят зрителям в конце ноября.

    Художник-постановщик - Игбал Алиев, композитор - заслуженная артистка Эльза Сеидджахан. В постановке задействована актриса Музыкального театра Ульвийя Алиева.

    В спектакле будут созданы 6 образов - сказочника, кузнеца, мамы-козы, Шенгюлюм, Менгюлюм и волка.

    Отметим, что постановка ставилась и ранее, но на этот раз в моноспектакле сократили образ козленка Шунгюлюм. 

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