В Кукольном театре ставят сказку "Шенгюлюм, Менгюлюм"

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига начались репетиции еще одного спектакля.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль, подготовленный по мотивам известной азербайджанской сказки "Шенгюлюм, Шунгюлюм и Менгюлюм" называется "Шенгюлюм, Менгюлюм".

Кукольный моноспектакль, поставленный режиссером театра Анаром Мамедовым, представят зрителям в конце ноября.

Художник-постановщик - Игбал Алиев, композитор - заслуженная артистка Эльза Сеидджахан. В постановке задействована актриса Музыкального театра Ульвийя Алиева.

В спектакле будут созданы 6 образов - сказочника, кузнеца, мамы-козы, Шенгюлюм, Менгюлюм и волка.

Отметим, что постановка ставилась и ранее, но на этот раз в моноспектакле сократили образ козленка Шунгюлюм.