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    В Кукольном театре ставят сказку "Кошкин дом"

    Постановку представят по случаю 60-летия заслуженного артиста Рахмана Рахманова

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига ставят сказку известного детского писателя, драматурга и переводчика Самуила Маршака "Кошкин дом".

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль представят по случаю 60-летия заслуженного артиста Рахмана Рахманова.

    Спектакль ставится режиссером театра Анаром Мамедовым. В одночастном детском спектакле задействованы не только куклы, но и актеры.

    Художник-постановщик спектакля с красочным сценическим дизайном и различными конструкциями – главный художник театра Игбал Алиев, композитор – заслуженный деятель искусств Джахангир Зульфугаров. 

    В спектакле, призывающем отказаться от лживой дружбы, пропагандируются честные, правдивые отношения, и детей призывают избегать таких отрицательных качеств, как высокомерие и ложь.

    В ролях – Рахман Рахманов, Джамиля Аллахвердиева, Джавид Тельман, Рагиля Ибадова, Айгюль Агаева, Самира Наджафова и Вусал Гусейнов.

    Спектакль представят зрителям в конце марта.

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