​В Кукольном театре состоится премьера спектакля "Кот в сапогах"

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига состоится премьера спектакля "Кот в сапогах".

Как сообщает Report, одному из самых известных произведений мировой детской литературы французского писателя Шарля Перро дал новую жизнь режиссер Анар Мамедов. Режиссер внес в постановку новые образы и выражения, сделав его доступным для современных детей.

Художником-постановщиком одноактного спектакля является Равана Ягубова, композитором - известный деятель искусств Джахангир Зульфугаров.

Роли исполняют заслуженный артист Рахман Рахманов, актеры Тамилла Бунъятова, Рагим Рагимов, Джавид Тельман и другие.