В кукольном театре состоится премьера спектакля "Джыртдан"

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре им. Абдуллы Шаига 15 июля завершится 86-й театральный сезон.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в этот день во время трех сеансов будет показана премьера спектакля.

В 12:00 и 14:00 юные зрители посмотрят одноименный спектакль по мотивам произведения С. Сеидзаде "Джиртдан". Режиссер постановки Гурбан Масимов.

В 16:00 спектакль представят на русском языке.

Руководство театра наградит активно сотрудничающих представителей СМИ премией "Друг театра".