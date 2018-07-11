В кукольном театре состоится премьера спектакля "Джыртдан"

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре им. Абдуллы Шаига 15 июля завершится 86-й театральный сезон.
Как сообщили Report в пресс-службе театра, в этот день во время трех сеансов будет показана премьера спектакля.
В 12:00 и 14:00 юные зрители посмотрят одноименный спектакль по мотивам произведения С. Сеидзаде "Джиртдан". Режиссер постановки Гурбан Масимов.
В 16:00 спектакль представят на русском языке.
Руководство театра наградит активно сотрудничающих представителей СМИ премией "Друг театра".
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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