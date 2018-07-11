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    В кукольном театре состоится премьера спектакля "Джыртдан"

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре им. Абдуллы Шаига 15 июля завершится 86-й театральный сезон.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, в этот день во время трех сеансов будет показана премьера спектакля. 

    В 12:00 и 14:00 юные зрители посмотрят одноименный спектакль по мотивам произведения С. Сеидзаде "Джиртдан". Режиссер постановки Гурбан Масимов.

    В 16:00 спектакль представят на русском языке.

    Руководство театра наградит активно сотрудничающих представителей СМИ премией "Друг театра".

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