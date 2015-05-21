 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В кукольном театре будет показан "Кот в сапогах"

    В ближайшее время юные зрители смогут посмотреть представление

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Государственном кукольном театре им. Абдуллы Шаига начались репетиции еще одного представления. Как сообщает Report, любимый герой малышей "Кот в сапогах" будет представлен им в новой постановке и интерпретации.

    Режиссером-постановщиком этого известного произведения французского писателя Шарля Перро является Анар Мамедов. Он отметил, что хочет представить это произведение детям с добавлением в него некоторых образов и изменений в тексте: "Новые образы служат более подробному раскрытию произведения. В произведении есть несколько тем, и на фоне всех их основное место занимает ложь во имя добра".

    Художником-постановщиком спектакля является Равана Ягубова, композитор - заслуженный деятель искусств Джахангир Зульфигаров.

    В работе спектакля задействованы такие актеры, как заслуженный артист Рахман Рахманов, артисты Тамилла Буньятова, Рагим Рагимов, Джавид Тельман и другие. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi