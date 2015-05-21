​В кукольном театре будет показан "Кот в сапогах"

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Государственном кукольном театре им. Абдуллы Шаига начались репетиции еще одного представления. Как сообщает Report, любимый герой малышей "Кот в сапогах" будет представлен им в новой постановке и интерпретации.

Режиссером-постановщиком этого известного произведения французского писателя Шарля Перро является Анар Мамедов. Он отметил, что хочет представить это произведение детям с добавлением в него некоторых образов и изменений в тексте: "Новые образы служат более подробному раскрытию произведения. В произведении есть несколько тем, и на фоне всех их основное место занимает ложь во имя добра".

Художником-постановщиком спектакля является Равана Ягубова, композитор - заслуженный деятель искусств Джахангир Зульфигаров.

В работе спектакля задействованы такие актеры, как заслуженный артист Рахман Рахманов, артисты Тамилла Буньятова, Рагим Рагимов, Джавид Тельман и другие.