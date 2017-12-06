В конце недели в ТЮЗе представят 6 спектаклей

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В конце недели в Театре юного зрителя представят 6 спектаклей.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, 9 декабря в 12:00 и 14:00 маленьким зрителям представят спектакль "Сказку о четырех близнецах" П.Панчо, а 10 декабря в то же время - сказку Ш.Перро "Кот в сапогах".

9 декабря в 19:00 будет представлен спектакль бессмертного Джафара Джаббарлы "Айдын", а 10 декабря в 19:00 - "Шейх Санан" Гусейна Джавида.

В спектаклях задействованы заслуженные артисты - Лейли Велиева, Вахид Алиев, Эльшан Рустамов, Шовги Гусейнов, Нофель Велиев, Гюляр Набиева, Нубар Новрузова, Расим Джафар, актеры - Анар Сейфуллаев, Мушвиг Алиев, Эльшан Гаджибабаев, Ася Атакишиева, Эльнур Гусейнов, Адалят Абдулсамед, Шабнам Гусейнова, Анар Сафиев, Рамиль Мамедов, Сабина Мамедова и другие.