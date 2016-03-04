В кинотеатре "CinemaPlus" в преддверии 8 Марта состоялся показ комедии "8 лучших свиданий" - ВИДЕО

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум-класса "CinemaPlus" в преддверии 8 Марта состоялся показ комедии "8 лучших свиданий".

Как сообщает Report, фильм повествует о веселых приключениях героя Владимира Зеленского, который постоянно попадает в смешные передряги. В этот раз компанию ему составит красотка Вера Брежнева. Режиссер фильма - Марюс Вайсберг. Также в фильме снимались Владимир Епифанцев, Евгений Кошевой, Сергей Казанин и другие.

Одним солнечным днем преуспевающий владелец ветклиники Никита узнает, что неизлечимо болен. Он не подозревает, что это врачебная ошибка, и всерьез задумывается: кто же позаботится о его прекрасных жене, детях и бизнесе?.. И тут в его голову приходит мысль, что, как это ни прискорбно, кажется, пора подыскивать себе замену.

Так, после жесткого отбора в дом семьи Соколовых под благовидным предлогом заселяется пожарный Илья, мужчина надежный и без вредных привычек. Никита начинает тайную операцию под кодовым названием "замена". А когда Никита узнает, что его здоровью ничто не угрожает, уже поздно!.. Распрекрасного Илью уже успели полюбить все, включая пациентов ветклиники. Борьба не на жизнь, а на любовь только начинается.

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже.

Хотим отметить, что Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".