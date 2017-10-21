В кинотеатре CinemaPlus прошла премьера фильма "Тахмин и Заур"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Gənclik Mall прошла премьера фильма "Тахмин и Заур" производства студии Cinemazadeh.

Как сообщает Report, мероприятие посетили звезды шоу-бизнеса, известные актеры, режиссеры, телеведущие, медиа-персоны. Среди них - народные артисты, актеры театра и кино и многие другие.

Перед премьерой творческий коллектив фильма прошел по красной дорожке, попав в окружение многочисленных гостей и журналистов.

Затем выступивший на сцене мероприятия режиссер фильма Заур Мирзазаде выразил признательность всему творческому коллективу. Также гостей поприветствовал генеральный директор сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде, заместитель гендиректора сети кинотеатров CinemaPlus и генеральный директор студии Cinemazadeh Джафар Ахундзаде.

Отметим, что фильм, который представлен зрительской аудитории с 19 октября, демонстрируется как в бакинских кинотеатрах, так и в кинотеатрах Гянджи и Нахчывана.

Фильм, снятый режиссером Зауром Мирзазаде в комедийном жанре, повествует о том, что в жизни молодого парня, который занимался мошенничеством, обманывая одиноких женщин, появляется ангел и говорит, что его ждет смерть если он в течение 7 дней не женится. Чтобы выжить наш герой пускается во все тяжкие и сталкивается с весьма неожиданными и смешными случаями.

Поддержку в организации мероприятия оказали Cinema Distribution, Buddha-bar, вина премиум-класса Hillside, Red Bull, курьерская служба TNT, радио 106 ФМ и NewLine.