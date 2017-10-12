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    В кинотеатре CinemaPlus для детей SOS Гянджа прошел показ анимационного фильма - ВИДЕО

    Также кинотеатр подарил детям попкорн и воздушные шары

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Xəmsə для детей с различными диагнозами и маленьких зрителей SOS Гянджа прошел показ анимационного фильма "Спарк. Герой Вселенной" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленном на студии Cinemazadeh в 2017 году.

    Как сообщает Report, дети с большим интересом посмотрели анимационный фильм. Также кинотеатр подарил детям попкорн и воздушные шары.

    Главный редактор дубляжа Хатаи Али, продюсер - Турал Асадов, звукорежиссер - Орхан Гасанли, мастеринг - Азад Велиев, перевод - Хумар Гулузаде, постпродакшн супервайзер - Вугар Исламзаде, директор - Джафар Ахундзаде.

    Анимационный фильм дублировали заслуженные артисты Мурад Дадашев, Санубер Искендерли, а также такие известные актеры и ведущие, как Джабир Иманов, Ислам Мехралиев, Хусния Магерамова, Турал Асадов, Азер Айдемир и Ровшан Мамедли.

    Режиссером анимационной семейной комедии является Аарон Вудли.

    Короткое описание: Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.

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