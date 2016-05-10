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    ​В кинотеатре CinemaPlus показан фильм об общенациональном лидере

    В сюжете фильма Гейдар Алиев делится своими воспоминаниями о супруге - офтальмологе и ученой Зарифе Алиевой

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В азербайджанском кинотеатре премиум-класса CinemaPlus в связи с 93-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева был показан короткометражный документальный фильм Вагифа Мустафаева "Гейдар Алиев – Про настоящую любовь".

    Как сообщает Report, фильм "Гейдар Алиев – Про настоящую любовь" является шестым в череде фильмов, снятых Вагифом Мустафаевым.

    В сюжете фильма Гейдар Алиев делится своими воспоминаниями о супруге - офтальмологе и ученой Зарифе Алиевой.

    Отметим, что фильм "Гейдар Алиев - Про настоящую любовь" был продемонстрирован во многих странах мира, переведен на различные языки и принимал участие в международных фестивалях. Также в Москве был удостоен основной премии в 4-ом телефоруме Евразии в Москве.

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