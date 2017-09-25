В CinemaPlus пройдет Азербайджанский молодежный кинофестиваль

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В кинотеатрах премиум-класса CinemaPlus пройдет Азербайджанский молодежный кинофестиваль. Как сообщает Report, фестиваль в партнёрстве с дубляжной студией Cinemazadeh, посольством США, музыкальной школой Desperado и Azerbaijan Alumni Association состоится в Азербайджане уже в 4-й раз.

С 1 по 3 октября будут показаны фильмы из Азербайджана, Америки и Европы, а также состоятся эксклюзивные презентации различных фильмов, мастер-классы и др.

На фестивале, тема которого "Расскажи свою историю", продемонстрируют фильмы, касающиеся беженцев, картины, снятые женщинами, а также работы молодых участников из Азербайджана.

В первый день фестиваля в CinemaPlus Gənclik Mall состоится церемония открытия с фуршетом и живой музыкой, а также состоится показ фильмов о беженцах.

2 октября в CinemaPlus Azərbaycan будут показаны фильмы участников. Далее будут проведены мастер-классы и презентации. В последний день фестиваля состоится церемония награждения, проект Women In Motion представит свои фильмы.

Вход на все дни фестиваля свободный.

С более подробной информацией о кинофестивале можно ознакомиться на сайте https://www.azerbaijanfilmfestival.com.