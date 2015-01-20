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    В кинотеатрах 11 городов Азербайджана пройдет показ фильма "Кровавый январь"

    Идет подготовка к показу фильма

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане стартовал показ фильма "Кровавый январь" производства киностудии "Бакуфильм". Как сообщает Report, в Баку и регионах идет подготовка к показу фильма.

    20 января фильм будет продемонстрирован в 11 городах республики: Баку, Сумгаите, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Губе и других.

    Отметим, что режиссером-постановщиком и автором сценария фильма является Вахид Мустафаев, главным оператором - Афшин Ализаде. Фильм снимался в течение 63 дней.

    Творческий состав "Кровавого января" планирует демонстрировать фильм во многих странах, также представить его на международных фестивалях.  

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