В Киноцентре Низами в связи со 100-летним юбилеем Насибы Зейналовой пройдут показы фильмов

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Киноцентре Низами в связи со 100- летним юбилеем знаменитой актрисы театра и кино Насибы Зейналовой пройдет показ фильмов с ее участием.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу киноцентра, образы, созданные ею в кино, покорили сердца миллионов зрителей и по сей день все фильмы с ее участием зрители смотрят с большой любовью и почитанием.

В течении недели жители и гости нашего города смогут посмотреть фильмы – 23-го ноября комедию "Украли жениха", 24-го ноября – любимый фильм всех поколений "Бизим Джебиш муеллим", 25-го –"Ганун намина", 26-го - комедию "Гайнана".

Вход на сеансы свободный.