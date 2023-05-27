В киноцентре "Низами" состоялась церемония презентации х/ф "Тайна"

В киноцентре "Низами" состоялась церемония презентации художественного фильма "Тайна".
Как сообщает Report, в гала-вечере приняли участие государственные и общественные деятели, представители искусства, режиссеры, а также СМИ.
Фильм, креативным директором и сценаристом которого является Агиль Нагиев, основан на реальных событиях. Сюжет фильма повествует о насилии над детьми и педофилии.
Главный герой фильма Азад был арестован 5 лет назад за нанесение увечий директору школы, в которой он работал. Оказавшись на свободе, он испытывает трудности с поиском работы.
После этого начинаются основные события.
Режиссер и автор сценария Агиль Нагиев, главный продюсер Руслан Мамедов, оператор-постановщик Ниджат Ахмедов, актеры Руфат Назар, Сима Шабанова, Вагиф Керимов, Фаиг Зейналлы, Эльшан Мамедов, Сеймур Тагиев, Айдан Салахова, Захра Султанзаде.
Гостиница Lake Palace оказала организационную поддержку съемок фильма, а "Хазар ТВ", "Хазар FM", "Араз FM" - информационную.