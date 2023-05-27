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В киноцентре "Низами" состоялась церемония презентации х/ф "Тайна"

В киноцентре "Низами" состоялась церемония презентации х/ф "Тайна" В киноцентре "Низами" состоялась церемония презентации художественного фильма "Секрет".
Искусство
27 мая 2023 г. 23:00
В киноцентре Низами состоялась церемония презентации х/ф Тайна

В киноцентре "Низами" состоялась церемония презентации художественного фильма "Тайна".

Как сообщает Report, в гала-вечере приняли участие государственные и общественные деятели, представители искусства, режиссеры, а также СМИ.

Фильм, креативным директором и сценаристом которого является Агиль Нагиев, основан на реальных событиях. Сюжет фильма повествует о насилии над детьми и педофилии.

Главный герой фильма Азад был арестован 5 лет назад за нанесение увечий директору школы, в которой он работал. Оказавшись на свободе, он испытывает трудности с поиском работы.

После этого начинаются основные события.

Режиссер и автор сценария Агиль Нагиев, главный продюсер Руслан Мамедов, оператор-постановщик Ниджат Ахмедов, актеры Руфат Назар, Сима Шабанова, Вагиф Керимов, Фаиг Зейналлы, Эльшан Мамедов, Сеймур Тагиев, Айдан Салахова, Захра Султанзаде.

Гостиница Lake Palace оказала организационную поддержку съемок фильма, а "Хазар ТВ", "Хазар FM", "Араз FM" - информационную.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Sirr” bədii filmi təqdim edilib

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