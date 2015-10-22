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    В киноцентре Низами состоится мероприятие по случаю 100-летия народного артиста Джаваншира Мамедова

    Будет продемонстрирована фотовыставка, рассказывающая о жизни и творчестве режиссера

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в киноцентре Низами пройдет мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею выдающегося кинооператора и режиссера, народного артиста Джаваншира Мамедова. Организаторами мероприятия являются министерство культуры и туризма, Государственный кинофонд, Союз кинематографистов Азербайджана и киноцентр Низами.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил отдел по информации и связям с общественностью министерства культуры и туризма. 

    На мероприятии будет продемонстрирована фотовыставка, рассказывающая о жизни и творчестве режиссера. В нем примут участие деятели науки, культуры и искусства, кинематографисты, представители СМИ и общественности. 

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