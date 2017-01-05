В Киноцентре "Низами" прошла презентация фильма с участием Мурата Боза

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Киноцентре "Низами" прошел гала-вечер турецкого фильма "Dönerse senindir".

Как отмечает Report, на вечере присутствовали также главные герои фильма – актер и певец Мурат Боз, актрисы Ясемин Аллен и Ирем Сакын.

В картине, снятой Эролом Озлевом в жанре романтической комедии, главный герой Мехмет долгие годы любит девушку по имени Селин. А Селин мечтает стать певицей, записывает песни и отсылает их в различные компании звукозаписи. В один прекрасный день ее мечта сбывается и девушка получает приглашение от одной из компаний. И хотя Мехмет ее полностью поддерживает, молодые расстаются. Не соглашающийся с разлукой Мехмет попадает в трудную и вместе с тем смешную ситуацию, чтобы вновь добиться расположения Селин.

После показа фильма прошла пресс-конференция.