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    В Киноцентре "Низами" прошла презентация фильма с участием Мурата Боза

    На гала-вечере участвовал и сам известный турецкий певец

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Киноцентре "Низами" прошел гала-вечер турецкого фильма "Dönerse senindir".

    Как отмечает Report, на вечере присутствовали также главные герои фильма – актер и певец Мурат Боз, актрисы Ясемин Аллен и Ирем Сакын.

    В картине, снятой Эролом Озлевом в жанре романтической комедии, главный герой Мехмет долгие годы любит девушку по имени Селин. А Селин мечтает стать певицей, записывает песни и отсылает их в различные компании звукозаписи. В один прекрасный день ее мечта сбывается и девушка получает приглашение от одной из компаний. И хотя Мехмет ее полностью поддерживает, молодые расстаются. Не соглашающийся с разлукой Мехмет попадает в трудную и вместе с тем смешную ситуацию, чтобы вновь добиться расположения Селин.

    После показа фильма прошла пресс-конференция. 

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