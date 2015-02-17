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    ​В киноцентре Низами пройдет киновечер, посвященный годовщине Ходжалинского геноцида

    На мероприятии примут участие деятели кино и представители общественности

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ 26 февраля в киноцентре Низами пройдет киновечер, посвященный 23-ей годовщине Ходжалинского геноцида. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство культуры и туризма Азербайджана.

    На мероприятии примут участие деятели кино и представители общественности.

    На киновечере состоится премьера документального фильма режиссера Шамиля Наджафзаде "Дети войны" ("Müharibə uşaqları") производства студии "Yaddaş", посвященного памяти шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана, и документального фильма режиссера Конюль Керимовой "Мы вернемся" ("Biz qayıdacağıq"), посвященного Национальному Герою Азербайджана Хикмету Назарли. 

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