В Киноцентре Низами начался показ фильмов киностудии "Ленфильм"

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Киноцентре Низами в Баку начался показ фильмов Киностудии «Ленфильм». Как сообщает Report, c 18-го по 20-е мая включительно в Киноцентре Низами в рамках проекта «Петербургские встречи в Баку», организованного Комитетом по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга, посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане и при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана и мэрии Баку начался показ фильмов производства киностудии «Ленфильм».

В течении трех дней жители столицы смогут посмотреть киноленты снятые в разные годы киностудией "Ленфильм". Перед началом каждого фильма сотрудники киностудии расскажут об их создании.

18 мая в 18.30 - фильм "Мой добрый папа" (1970 г.),

19 мая в 18.30 - фильм "Поклонница" (2012 г.),

20 мая в 18.30 - фильм "Контрибуция" (2016 г.).

Вход на сеансы бесплатный.