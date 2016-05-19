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    В Киноцентре Низами начался показ фильмов киностудии "Ленфильм"

    В течении трех дней жители столицы смогут посмотреть фильмы снятые в разные годы этой киностудией

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В  Киноцентре Низами в Баку  начался показ фильмов Киностудии «Ленфильм». Как сообщает Report, c 18-го по 20-е мая включительно в Киноцентре Низами в рамках проекта «Петербургские встречи в Баку»,  организованного Комитетом по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга, посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане и при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана и мэрии Баку начался показ фильмов производства киностудии «Ленфильм». 

    В течении трех дней жители столицы смогут посмотреть киноленты снятые в разные годы киностудией "Ленфильм". Перед началом каждого  фильма сотрудники киностудии расскажут об их создании. 

    18 мая в 18.30 - фильм "Мой добрый папа" (1970 г.),

    19 мая в 18.30 - фильм "Поклонница" (2012 г.),

    20 мая в 18.30 - фильм "Контрибуция" (2016 г.). 

    Вход на сеансы бесплатный. 

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