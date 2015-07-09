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    ​В Киноцентре "Низами" начался показ фильма "Миньоны"

    Анимационный фильм демонстрируется с 9 июля

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Киноцентре "Низами" начался показ анимационного фильма "Миньоны" ("Minionlar") в формате 3D.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Киноцентра.

    Анимационный фильм "Миньоны", снятый американскими режиссерами Кайлом Балда и Пьером Соффин по сценарию Брайана Линч, в жанре семейной комедии.

    На просмотр допускаются дети старше 6-ти лет.

    "Они поменяют историю... Сопротивление бесполезно!". Лозунгом к фильму выбрана фраза "Миньоны живут на планете на несколько миллионов лет раньше, чем люди".

    У них одна идея - служить самому гадкому жителю Земли. Динозавры, фараоны, Дракула и Наполеон - их жизнь коротка.

    Теперь миньоны держат путь к Нью-Йорку, где их ждут супер-убийца Скарлетт Оверкилл и, безусловно, очень вкусная "банана". По крайней мере, так думают они...

    Роли в фильме создали Сандра Буллок, Джон Хэмм, Майкл Китон, Эллисон Джэнни, Стив Куган, Дженнифер Сондерс, Джеффри Раш, Стив Кэрелл, Пьер Соффин, Кэти Миксон и другие актеры. 

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