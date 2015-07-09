​В Киноцентре "Низами" начался показ фильма "Миньоны"

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Киноцентре "Низами" начался показ анимационного фильма "Миньоны" ("Minionlar") в формате 3D.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Киноцентра.

Анимационный фильм "Миньоны", снятый американскими режиссерами Кайлом Балда и Пьером Соффин по сценарию Брайана Линч, в жанре семейной комедии.

На просмотр допускаются дети старше 6-ти лет.

"Они поменяют историю... Сопротивление бесполезно!". Лозунгом к фильму выбрана фраза "Миньоны живут на планете на несколько миллионов лет раньше, чем люди".

У них одна идея - служить самому гадкому жителю Земли. Динозавры, фараоны, Дракула и Наполеон - их жизнь коротка.

Теперь миньоны держат путь к Нью-Йорку, где их ждут супер-убийца Скарлетт Оверкилл и, безусловно, очень вкусная "банана". По крайней мере, так думают они...

Роли в фильме создали Сандра Буллок, Джон Хэмм, Майкл Китон, Эллисон Джэнни, Стив Куган, Дженнифер Сондерс, Джеффри Раш, Стив Кэрелл, Пьер Соффин, Кэти Миксон и другие актеры.