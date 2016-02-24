В киноцентре Низами продемонстрируют документальные фильмы о Ходжалинской трагедии

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма проведет показ 3 документальных фильмов по случаю годовщины Ходжалинской трагедии.
Об этом Report сообщили в пресс-службе киноцентра Низами.
26 февраля в киноцентре будут продемонстрированы документальные фильмы "Поручитель Ходжалы" ("Xocalının zamini"), "Первый солдат" ("İlk əsgər") и "Солдат-богатырь" ("Pəhləvan əsgər").
Все три фильма повествуют о Карабахской войне и Ходжалинском геноциде.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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