В Киеве состоялся поэтический вечер азербайджанской поэтессы

Киев. 30 ноября. REPORT/AZ. В Объединённой диаспоре азербайджанцев Украины прошел поэтический вечер молодой азербайджанской поэтессы Кенуль Ариф.

Как сообщает украинское бюро Report, Кенуль начала свои встречи с украинскими читателями со встречи с азербайджанской диаспорой. Далее поэтические вечера пройдут в Чернигове, Луцке и Ровном.

На мероприятии прозвучали стихи Кенуль Ариф на азербайджанском языке и их перевод на украинский, поскольку гостями стали не только представители диаспоры, но и киевские поэты, читатели. Общественный деятель и известная украинская поэтесса Леся Мудрак вручила Кенуль статуэтку "Гранослов" за переводческое сотрудничество в сфере поэзии.

Организатором поэтического события выступила Объединенная диаспора азербайджанцев Украины. "Мы всячески содействуем культурному общению и поддерживанию контактов между азербайджанцами и представителями нашей диаспоры в Украине. Кроме того, на подобных мероприятиях украинцы имеют возможность открыть для себя азербайджанскую культуру, поэзию. Уверен, что это способствует развитию дружественных отношений между Украиной и Азербайджаном", - рассказал Report председатель ОДАУ Хикмет Джавадов.

По словам Кенуль, она видит особую миссию поэтов в ознакомлении культуры Азербайджана с жителями других стран. "Дипломатия – это официальный язык общения между странами, а поэзия и творчество - это неформальный способ рассказа о своей культуре, мировоззрении", - говорит поэтесса.

Председатель Киевской организации Союза писателей Украины Владимир Даниленко рассказал Report, что поэтический вечер – начало реализации крупных международных проектов в сфере поэзии между Украиной и Азербайджаном. "В ближайшее время мы планируем с азербайджанской диаспорой издать в Украине сборник современной азербайджанской поэзии, а в Азербайджане сборник украинской поэзии. Это будет первый подобный проект с Азербайджаном за годы независимости Украины", - заявил Даниленко.