В Киеве проходит выставка, посвященная культурному наследию Карабаха

В Национальном музее имени Тараса Шевченко в Украине организована выставка работ художника-ковродела, члена Союза художников Азербайджана Эльдара Гаджиева.

В Национальном музее имени Тараса Шевченко в Украине организована выставка работ художника-ковродела, члена Союза художников Азербайджана Эльдара Гаджиева.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, в открытии выставки, организованной посольством Азербайджана в Украине, приняли участие сотрудники посольства, представители дипломатического корпуса в Киеве, государственные, общественные деятели и активисты диаспоры.

Основная тема выставки, на которой представлены ковры и живопись, связана с историей культуры Азербайджана и наследием Карабаха. Главными составляющими выставки являются экспозиции с карабахскими лошадьми.

Присутствовавший на открытии первый заместитель министра культуры Украины Ростислав Карандеев отметил, что в представленных работах очень четко выражены национальные компоненты, отметив, что это будет одна из самых интересных выставок для общественности его страны.

Генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус поделился своими впечатлениями от посещения Музея ковра во время визита в Баку, отметив, что ковроткачество - это не просто производство ковров, а ценная традиция.

"Для нас важны успехи и победы Азербайджана. Успех - непростая задача. В том числе и в сфере искусства. Прежде всего, нам нужно узнать их секреты", - добавил он.

Эльдар Гаджиев сообщил Report, что вместе с картинами и коврами выставлено 25 работ: "Эта выставка проводилась при особой поддержке посольства Азербайджана в Украине, в частности, посла Эльмиры Ахундовой. Для нас это особенно важно".

Выставка, которая продлится до января, вызвала большой интерес у киевлян.