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    В Казани открывается XIV международный фестиваль мусульманского кино

    Азербайджанский кинорежиссер Октай Миркасым вошел в состав жюри фестиваля
    © Islam-Today.ru

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Татарстане стартует XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который продлится в столице до 10 сентября, передает Report со ссылкой на российский СМИ.

    На фестиваль поступило рекордное количество заявок - почти 970 из 56 стран.

    Конкурсная программа в этом году состоит из 65 фильмов: по 10 в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы", "Короткометражные документальные фильмы", "Россия молодая", 15 – в номинации "Национальный конкурс".

    В состав жюри фестиваля вошли азербайджанский кинорежиссер Октай Миркасым, режиссер-документалист Эмануэль Джероза из Италии, актер польского происхождения Марек Пробош, директор Оранского международного кинофестиваля Седдики Ибрагим из Алжира, кыргызстанский кинорежиссер, сценарист, продюсер Эрнест Абдыжапаров, кинорежиссер Рашид Фершиу из Туниса и ряд других известных киноперсон. Возглавляет жюри известная туркменская актриса Мая-Гозель Аймедова.

    Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Девиз фестиваля неизменен: "Через диалог культур – к культуре диалога". 

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