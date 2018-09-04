В Казани открывается XIV международный фестиваль мусульманского кино

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Татарстане стартует XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который продлится в столице до 10 сентября, передает Report со ссылкой на российский СМИ.

На фестиваль поступило рекордное количество заявок - почти 970 из 56 стран.

Конкурсная программа в этом году состоит из 65 фильмов: по 10 в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы", "Короткометражные документальные фильмы", "Россия молодая", 15 – в номинации "Национальный конкурс".

В состав жюри фестиваля вошли азербайджанский кинорежиссер Октай Миркасым, режиссер-документалист Эмануэль Джероза из Италии, актер польского происхождения Марек Пробош, директор Оранского международного кинофестиваля Седдики Ибрагим из Алжира, кыргызстанский кинорежиссер, сценарист, продюсер Эрнест Абдыжапаров, кинорежиссер Рашид Фершиу из Туниса и ряд других известных киноперсон. Возглавляет жюри известная туркменская актриса Мая-Гозель Аймедова.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Девиз фестиваля неизменен: "Через диалог культур – к культуре диалога".