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В Казани открылась выставка Азербайджанского национального музея ковра

В Казани открылась выставка Азербайджанского национального музея ковра В Республике Татарстан Российской Федерации в музее-заповеднике "Казанский Кремль" состоялось открытие выставки "Искусство ковра – эволюция смыслов".
Искусство
8 июля 2021 г. 15:52
В Казани открылась выставка Азербайджанского национального музея ковра

В Республике Татарстан Российской Федерации в музее-заповеднике "Казанский Кремль" состоялось открытие выставки "Искусство ковра – эволюция смыслов".

Впервые в столице республики была показана масштабная экспозиция, посвященная теме азербайджанского ковроткачества, его традициям и современному воплощению. Казанский зритель получил уникальную возможность увидеть ковры в исторической перспективе, погрузиться в мир орнаментов и потаенных смыслов.

Как сообщает Report, на церемонии открытия выставки выступили министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов, руководитель Региональной общественной организации азербайджанцев Республики Татарстан Бахрам Мустафаев, заместитель директора по научной работе Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль" Светлана Коновалова.

Затем гости ознакомились с выставкой. Ширин Меликова подробно рассказала о представленных здесь традиционных коврах Губы, Газаха и Карабаха, а также о семантике их глубоко значимых орнаментов. Художник Чингиз Бабаев (CHINGIZ) рассказал о своих коврах, их истории и творческом процессе.

Выставка "Искусство ковра – эволюция смыслов" продлится до 5 сентября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKazanda Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin sərgisi açılıb

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