​В Катаре пройдет Международный фестиваль документальных фильмов

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Снятый на киностудии "Азанфильм" по заказу министерства культуры и туризма документальный фильм "Vulkanın nəfəsi" ("Дыхание вулкана") приглашен на предстоящий в Дохе (Катар) Международный фестиваль документальных фильмов Аль-Джазира.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

Фестиваль пройдет 26-29 ноября. 23-минутный документальный фильм повествует о грязевых вулканах Азербайджана. Около 400 из 2000 грязевых вулканов планеты расположены на территории Азербайджана. Грязевые вулканы считаются национальным богатством Азербайджана и включены в список особо охраняемых территорий.

Фильм "Vulkanın nəfəsi" создает возможность узнать мир грязевых вулканов Азербайджана. Режиссер фильма - Адиль Азай, автор сценария - Тофик Исмаилов, оператор - Юрий Варновский, продюсер - Фариз Ахмедов.

Отметим, что на фестивале примет участие режиссер фильма Адиль Азай.