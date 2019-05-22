В Каннах состоялась мировая премьера фильма Тарантино - ВИДЕО

Мировая премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" прошла на Каннском кинофестивале во вторник, 21 мая, во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Как передает Report, на премьере фильма присутствовал сам режиссёр, а также актёры, исполнившие главные роли — Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

— Квентин является одним из главных представителей великих традиций кинематографа, — приводит слова Ди Каприо ТАСС.

Сюжет фильма разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году. Действия происходят вокруг экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Кинокритики назвали картину одной из самых ожидаемых премьер на Каннском кинофестивале.

— Квентин — один из частых участников нашего фестиваля, и мы всегда с интересом ожидаем его новых работ, — пояснила генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.

Отмечается, что фильм Тарантино, претендующий на главную награду "Золотую пальмовую ветвь", был включён в основную программу фестиваля в последний момент. Режиссёр приложил все усилия, чтобы успеть завершить работу над картиной к открытию каннского конкурса.