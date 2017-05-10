В Калифорнии открылась фотовыставка американского фотографа, посвященная Баку

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В городе Сан-Диего (штат Калифорния, США) открылась фотовыставка американского профессионального фотографа Ника Агелидиса, посвященная Баку.

Как сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, визит фотографа в Баку состоялся по инициативе дипломатической миссии и при поддержке и организации ИВ Насиминского района Баку.

Фотовыставка "Баку глазами фотографа из Сан-Диего" открылась в известном центре искусства Сан-Диего Meyer Gallery.

Фотовыставка продлится до конца мая. В коллекции нашли свое отражение архитектурные достопримечательности Баку, в том числе и Центр Гейдара Алиева, Девичья Башня, комплекс "Башни огней", также были продемонстрированы фотографии культурно-исторических памятников страны.

В то же самое время в коллекции нашли свое место и фотографии, отражающие настроения празднования Новруза в Баку.

В церемонии открытия выставки приняли участие генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев и глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров. Они поблагодарили Н. Агелидиса за проведение выставки, отражающей удивительную красоту и разнообразие города Баку.

Отметим, что в 2011 году между Насиминским районом Баку и районом Свитзэр Хайлэнд (Сан-Диего) было подписано соглашение о побратимстве.