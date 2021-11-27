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В Каире открылся международный кинофестиваль

В Каире открылся международный кинофестиваль Каирский международный кинофестиваль, который по многолетней традиции завершает культурный календарь года, открылся в пятницу в египетской столице.
Искусство
27 ноября 2021 г. 08:59
В Каире открылся международный кинофестиваль

Каирский международный кинофестиваль, который по многолетней традиции завершает культурный календарь года, открылся в пятницу в египетской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, киносмотр, считающийся одним из крупнейших в мире и наиболее авторитетным на Ближнем Востоке и в Африке, проходит уже в 43-й раз.

В международной программе конкурса, жюри которого в этом году возглавляет прославленный режиссер Эмир Кустурица, представлены 14 фильмов, многие из которых станут мировой премьерой.

Всего в дни кинофестиваля, который продлится до 5 декабря, будет показано 98 фильмов из 63 стран мира, в том числе 76 полнометражных и 22 короткометражных. Как отмечают организаторы смотра, 27 картин станут мировой премьерой, 44 ленты будут впервые показаны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, еще для семи фильмов демонстрация в Каире станет первым международным показом.

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