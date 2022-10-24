В Израиле одобрили создание нового музея Эйнштейна

Правительство Израиля одобрило в воскресенье проект создания нового музея Альберта Эйнштейна в Еврейском университете, расположенном в Иерусалиме.

Правительство Израиля одобрило в воскресенье проект создания нового музея Альберта Эйнштейна в Еврейском университете, расположенном в Иерусалиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильского кабинета министров.

Музей станет хранилищем полного архива выдающегося физика, материалы будут оцифрованы для широкого доступа, отметили в пресс-службе. "В музее будут представлены исследования, деятельность и наследие Эйнштейна, его вклад в науку, влияние его открытий на нашу сегодняшнюю жизнь, события его биографии и общественная деятельность. Кроме того, музей подчеркнет глубокую связь Эйнштейна с судьбой еврейского народа, Государства Израиль и Еврейского университета, основателем которого он был", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Еврейского университета, проект, предполагающий строительство отдельного здания для размещения архивов, обойдется в 18 млн долларов США. Планируется, что музей будет служить "инновационным пространством для научного и технологического образования", отметили в пресс-службе.

Посетители смогут, в частности, увидеть воссозданную библиотеку Эйнштейна и его рабочий кабинет, а также оригинальные документы, над которыми работал ученый, сообщили в университете. Создатели проекта рассчитывают, что новый музей в будущем станет заметной туристической достопримечательностью Израиля.