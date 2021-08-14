В Италии снимут новую версию "Ромео и Джульетты" для Netflix

Новую версию драмы "Ромео и Джульетта" снимут в Вероне для американского стримингового сервиса Netflix.

Новую версию драмы "Ромео и Джульетта" снимут в Вероне для американского стримингового сервиса Netflix.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в пятницу в своем Facebook мэр итальянского города Федерико Сбоарина.

"Netflix решил сделать новый фильм "Любовь на вилле" (Love in the Villa)", - написал градоначальник. Он уточнил, что съемки в ближайшее время планируется начать в историческом центре города, а также в "Доме Джульетты", у саркофага в бывшем монастыре капуцинов, известного у туристов как гробница Джульетты.

Как уточняет издание Veronaoggi, автором фильма выступит американский режиссер, актеров привлекут из разных стран. Детали проекта и планируемая дата выхода картины не уточняются.