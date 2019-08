В Италии открылся 76-й международный Венецианский кинофестиваль - ФОТО - ВИДЕО

В Италии на острове Лидо состоялась торжественная церемония открытия 76-го международного Венецианского кинофестиваля.

Как передаёт Report, об этом пишет РИА "Новости".

В этот вечер по красной дорожке прошли участники смотра и члены жюри, главой которого в этом году стал аргентинский режиссер Лукресию Мартель. Конкурсную программу фестиваля составляет 21 картина, в том числе фильмы Романа Полански, Роя Андерссона, Оливье Ассаяна, Ноа Баумбака, Атома Эгояна, Пьетро Марчелло, Стивена Содерберга и Тодда Филлипса.

Венецианский кинофестиваль является старейшим в мире и одним из самых престижных, а также частью Венецианской биеннале искусств. Его директор с 2012 года - киновед Альберто Барбера. Фестиваль продлится до 7 сентября.

