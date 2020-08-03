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В Италии отбили пальцы у гипсовой модели при съемке селфи

В Италии отбили пальцы у гипсовой модели при съемке селфи Австрийский турист во время съемки селфи в итальянском музее отбил пальцы ног у оригинальной гипсовой модели знаменитой скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы (1757-1822).
Искусство
3 августа 2020 г. 05:35
В Италии отбили пальцы у гипсовой модели при съемке селфи

Австрийский турист во время съемки селфи в итальянском музее отбил пальцы ног у оригинальной гипсовой модели знаменитой скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы (1757-1822).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил арт-критик Витторио Згарби.

Инцидент произошел в музее итальянского Поссаньо, где хранится коллекция гипсовых моделей работ Кановы. Как сообщил в Facebook сам музей, турист из Австрии уселся на скульптуру и таким образом сломал у нее два пальца ног, после чего поспешно покинул учреждение, ни о чем никому не сообщив.

О повреждении скульптуры стало известно лишь позднее, когда австрийца в музее уже не было. Отмечается, что кадры видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее, переданы карабинерам. По сообщению австрийского издания Kronen Zeitung, пальцы скульптуры, отбитые при попытке австрийца сделать селфи, удалось найти, музей уже занимается реставрацией.

Итальянский арт-критик Згарби назвал случившееся "ужасным эпизодом", который произошел после открытия музеев вслед за спадом эпидемии коронавируса.

"Я требую от правоохранительных и судебных органов ясности и строгости в поисках безрассудного вандала, чтобы он не вернулся на родину безнаказанным. Изуродование (работы) Кановы неприемлемо", — заявил Згарби, слова которого приводятся в сообщении в Facebook арт-критика.

Как отмечается на сайте музея Кановы в Поссаньо, на родине знаменитого итальянца, в музее собраны оригинальные гипсовые модели скульптур, обнаруженные в мастерской скульптора после его смерти.

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Версия на азербайджанском языке Turist selfi çəkərkən tarixi heykəlin barmaqlarını sındırdı

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