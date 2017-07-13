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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Останки Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в мэрии испанского города Фигерас в Каталонии.

В конце июня суд Мадрида принял решение эксгумировать останки Дали для установления отцовства. Таким образом судья удовлетворила иск жительницы Жироны, "ясновидящей" Пилар Абель Мартинес, которая утверждает, что Дали ее отец.

Могила художника находится в театре-музее Сальвадора Дали, созданном им самим в Фигерасе. Под одной из плит, которыми выложен пол здания, находится склеп с телом художника. Образец ДНК будет взят прямо в музее, выносить останки за его пределы не будут.

Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в полу одной из комнат театра-музея.