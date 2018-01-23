В Иреванском театре состоялась премьера спектакля "Поезд жизни"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Иреванский государственный азербайджанский драматический театр имени Джафара Джаббарлы представил новый спектакль "Поезд жизни" ("Ömür qatarı") по мотивам одноименного произведения кыргызского писателя Мара Байджиева.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, постановка была представлена на сцене Азербайджанского государственного драматического театра имени Самеда Вургуна.

На прошедшей с аншлагом первой премьере 136-го сезона театра присутствовали представители посольства Кыргызстана в Азербайджане, известные деятели культуры и искусства, а также многие другие гости.

На азербайджанский язык произведение перевел известный поэт-драматург Хидаят.

В произведении на передний план выдвигается человеческая судьба. Часть событий происходит в поезде, другая - в вагоне. А во второй части, события разворачиваются на железной дороге в пустыне.

Режиссер-постановщик - заслуженный артист Сарвар Алиев, художник-постановщик - Вахид Мурсалиев, музыкальный оформитель - Чингиз Халилов, ассистент режиссера - Турал Халилзаде.

Роли исполнили: заслуженные артисты - Эсмиральда Шахбазова, Вагиф Керимов, актеры - Самайя Исмаилова, Ругийя Эйвазова, Ниджат Мирзазаде, Шабнам Джабраилова, Турал Халилзаде, Эльчин Гаджиев и Ровшан Джафаров.