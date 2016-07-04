​В Иреванском театре поставят интересный спектакль в рамках нового проекта

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Иреванском государственном азербайджанском драматическом театре приступили к репетициям нового спектакля.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

В информации отмечается, что в рамках "Года мультикультурализма" Иреванский государственный азербайджанский драматический театр, объединив азербайджанскую, русскую и еврейскую культуры, продемонстрирует новый спектакль в рамках проекта "O da aşiq olub yaza dünyada".

Олицетворяющий три различные культуры спектакль по мотивам произведений А.П.Чехова "Медведь", Эльчина "Он тоже может быть влюбленным..." ("O da aşiq ola...") и еврейского драматурга Йозефа Бар-Йозефа "Трудные люди", поставлен молодым режиссером Ниджатом Гарибом.

В настоящее время идут репетиции спектакля, премьера которого запланирована на сентябрь.