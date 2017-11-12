В индонезийском музее скульптуру Гитлера исключили из экспозиции после скандала

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники музея восковых фигур De ARCA в индонезийском городе Джокьякарта исключили скульптуру Адольфа Гитлера, стоящего на фоне импровизированного входа в концентрационный лагерь Освенцим, из экспозиции после критики, обрушившейся на них со стороны правозащитных групп.

Как передает Report со ссылкой на AFP, арт-объект был раскритикован представителями Центра Симона Визенталя, еврейской правозащитной организации.

«Мы не хотели вызвать гнев. Фигура Гитлера находится в музее в целях просвещения», — заявил управляющий музея Джейми Мисбах.

Отмечается, что в Индонезии, где основная часть населения проповедует ислам, мало внимания уделяется истории холокоста.