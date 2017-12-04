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    В Индии в возрасте 79 лет скончался актер Шаши Капур

    Актер страдал хроническим заболеванием почек

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Индийский актер и член самой известной в Индии кинематографической династии Шаши Капур скончался в понедельник на 80-м году жизни в одной из больниц города Мумбаи. 

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Hindu.

    По данным издания, актер страдал хроническим заболеванием почек и последние нескольких лет проходил лечение в больнице.

    "Многогранность Шаши Капура можно увидеть в его фильмах, а также на театральной сцене. <...> Его блестящую игру будут помнить многие поколения. Опечален его кончиной. Соболезнования его семье и поклонникам", - написал в своем Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    Соболезнования в связи со смертью актера также выразили президент страны Рам Натх Ковинд и вице-президент Венкая Найду.

    Шаши Капур был сыном основателя династии Капур - Притхвираджа Капура, а также младшим братом легенды индийского кино Раджа Капура и Шамми Капура. Шаши Капур исполнил роли в более чем 100 индийских фильмах. На его счету также ряд картин британского и американского производства.

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