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В Индии создали фигуру Санта-Клауса из песка и помидоров

В Индии создали фигуру Санта-Клауса из песка и помидоров Индийский художник и скульптор Сударсан Паттнаик представил публике фигуру Санта-Клауса из песка и помидоров в воскресенье на пляже в районе города Гопалпур в восточном штате Одиша.
Искусство
26 декабря 2022 г. 03:55
В Индии создали фигуру Санта-Клауса из песка и помидоров

Индийский художник и скульптор Сударсан Паттнаик представил публике фигуру Санта-Клауса из песка и помидоров в воскресенье на пляже в районе города Гопалпур в восточном штате Одиша.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом мастер сообщил на своей странице в Twitter.

По словам мастера, он создал скульптуру шириной 60 футов (18,2 м) и высотой 27 футов (8,2 м) с помощью 15 своих учеников.

"Помидоровый Санта - самая большая в мире инсталляция Санта-Клауса из помидоров и песка (сделана) из 1,5 тонн помидоров на пляже Гопалпур в Одише. Эта скульптура имеет высоту 27 футов и ширину 60 футов. Мои ученики объединилось, чтобы закончить скульптуру. Счастливого Рождества 2022", - написал он.

Инсталяция вызвала большой интерес - посмотреть на нее приходит множество людей. Как рассказал 45-летний скульптор журналистам, он и его команда и раньше создавали большие скульптуры Санта Клауса во время Рождества, используя различные материалы. "На сей раз мы использовали песок и помидоры", - приводит слова Паттнаика телеканал NDTV.

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