О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ичеришехер состоялась выставка известного азербайджанского фотографа

В Ичеришехер состоялась выставка известного азербайджанского фотографа В Ичеришехир состоялась фотовыставка на открытом воздухе, организованная при поддержке Центра современного искусства "YARAT".
Искусство
19 июня 2021 г. 16:43
В Ичеришехер состоялась выставка известного азербайджанского фотографа

В Ичеришехир состоялась фотовыставка на открытом воздухе, организованная при поддержке Центра современного искусства "YARAT".

Проект "Məhlə" (Двор) реализован при непосредственной поддержке компании Canon известным азербайджанским фотографом Эльмаром Мустафазаде, чьи работы были опубликованы в Forbes (Россия), Thomson Reuters, The New York Times, Baku magazine, Nargis magazine и др.

В интервью Report фотограф признался, что идея о создании такой выставки вынашивалась достаточно долго: "Начиная с 2009 года, все снималось в архив фотографа и нигде не публиковалось. Я понял, что их час настал и надо это показать миру и людям, осознал, что не просто хочу показать эти фотографии, но и также хочу передать атмосферу", - сказал он.

Он рассказал об истории создания одной из фотографий, которая очень запомнилась посетителям: "Я просто шел мимо одного дома, который находится на Советской и случайно услышал голос ребенка, и обернулся. А там открытая дверь, стоит женщина и кормит ребенка с ложечки. И я сделал два кадра", - отметил Э.Мустафазаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
18 июня 2021 г. 12:24
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2021 г. 11:19
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi