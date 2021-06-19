В Ичеришехер состоялась выставка известного азербайджанского фотографа

В Ичеришехир состоялась фотовыставка на открытом воздухе, организованная при поддержке Центра современного искусства "YARAT".

В Ичеришехир состоялась фотовыставка на открытом воздухе, организованная при поддержке Центра современного искусства "YARAT".

Проект "Məhlə" (Двор) реализован при непосредственной поддержке компании Canon известным азербайджанским фотографом Эльмаром Мустафазаде, чьи работы были опубликованы в Forbes (Россия), Thomson Reuters, The New York Times, Baku magazine, Nargis magazine и др.

В интервью Report фотограф признался, что идея о создании такой выставки вынашивалась достаточно долго: "Начиная с 2009 года, все снималось в архив фотографа и нигде не публиковалось. Я понял, что их час настал и надо это показать миру и людям, осознал, что не просто хочу показать эти фотографии, но и также хочу передать атмосферу", - сказал он.

Он рассказал об истории создания одной из фотографий, которая очень запомнилась посетителям: "Я просто шел мимо одного дома, который находится на Советской и случайно услышал голос ребенка, и обернулся. А там открытая дверь, стоит женщина и кормит ребенка с ложечки. И я сделал два кадра", - отметил Э.Мустафазаде.