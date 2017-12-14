В Хорватии состоялся показ фильма "Али и Нино"

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В хорватском городе Загреб состоялся показ фильма "Али и Нино", экранизированного по одноименному роману Гурбана Саида.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, мероприятие прошло при организационной поддержке посольства Азербайджана в Хорватии и Общества дружбы Хорватия-Азербайджан.

Выступивший посол Азербайджана в Хорватии Фахраддин Гурбанов дал высокую оценку работе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в экранизации картины и выразил уверенность, что данное мероприятие внесет значимый вклад в азербайджано-хорватские культурные отношения.

Зампред Общества дружбы Хорватия-Азербайджан Наталия Оштарияш выразила удовлетворение высоким уровнем развития связей между двумя странами во всех сферах и подчеркнула, что картина повествует не только о любви двух молодых людей, но и борьбе азербайджанского народа за независимость и исторически сложившихся в Азербайджане традициях толерантности и мультикультурализма.

Наряду с демонстрацией фильма, участникам мероприятия также вручили переведенный на хорватский язык роман "Али и Нино".

На мероприятии присутствовали государственные и общественные деятели Хорватии, сотрудники действующего в Загребе дипкорпуса, НПО и представители общественности.