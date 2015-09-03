​В Гяндже состоится официальное открытие 143-го театрального сезона

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Открытие 143-го театрального сезона в Гяндже состоится 14 сентября.

Как сообщает Report, на торжественной церемонии, в организации которой принимают активное участие Гянджинский государственный драматический театр и Гяджинский государственный кукольный театр, будут присутствовать официальные лица, известные деятели искусства, руководители действующих в республике театров.

После официальной церемонии открытия сезона состоится премьера спектакля "Сборище сумасшедших" ("Дели йыгынджагы"), поставленного по одноименной пьесе Джалила Мамедкулизаде.

В спектакле, поставленном главным режиссером театра Ирадой Гезаловой, главные роли исполнят народная артистка Парвана Гурбанова, заслуженные артисты Эльхам Аббасов, Ильхам Гусейнов, Рамиз Велиев, Фаик Гасымов и другие.

Отметим, что в последние годы церемонии по случаю открытия нового театрального сезона проводятся не только в Баку, но и в других городах.

В 2011 году церемония официального открытия 139-го театрального сезона прошла в Мингячевире, а в 2014 году 142-й театральный сезон торжественно открыли в Шеки.