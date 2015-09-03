 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Гяндже состоится официальное открытие 143-го театрального сезона

    Гянджинский государственный драматический театр откроет сезон спектаклем, поставленным по одноименной пьесе Джалила Мамедкулизаде

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Открытие 143-го театрального сезона в Гяндже состоится 14 сентября.

    Как сообщает Report, на торжественной церемонии, в организации которой принимают активное участие Гянджинский государственный драматический театр и Гяджинский государственный кукольный театр, будут присутствовать официальные лица, известные деятели искусства, руководители действующих в республике театров.

    После официальной церемонии открытия сезона состоится премьера спектакля "Сборище сумасшедших" ("Дели йыгынджагы"), поставленного по одноименной пьесе Джалила Мамедкулизаде.

    В спектакле, поставленном главным режиссером театра Ирадой Гезаловой, главные роли исполнят народная артистка Парвана Гурбанова, заслуженные артисты Эльхам Аббасов, Ильхам Гусейнов, Рамиз Велиев, Фаик Гасымов и другие.

    Отметим, что в последние годы церемонии по случаю открытия нового театрального сезона проводятся не только в Баку, но и в других городах.

    В 2011 году церемония официального открытия 139-го театрального сезона прошла в Мингячевире, а в 2014 году 142-й театральный сезон торжественно открыли в Шеки.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi