В Гяндже проходит церемония прощания с заслуженным артистом Новрузом Гарталом

В святилище "Имамзаде" в Гяндже началась церемония прощания с заслуженным артистом Азербайджана Новрузом Гарталом.

В святилище "Имамзаде" в Гяндже началась церемония прощания с заслуженным артистом Азербайджана Новрузом Гарталом.

Как передает западное бюро Report, в церемонии прощания с актером принимают участие члены семьи, коллеги, представители исполнительной власти города, сотрудники Регионального управления культуры Гянджи, коллектив Гянджинского государственного драматического театра и городская общественность.

После церемонии прощания заслуженный артист будет похоронен на кладбище святилища "Имамзаде" в Гяндже.

Новруз Ягуб оглы Алиев родился в 1947 году. В 1966 году поступил на актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств имени М.Алиева. С 1967 года работал в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии.

На театральной сцене актер создал галерею ярких и запоминающихся образов. Играл в таких спектаклях, как Toy kimindir ("Чья свадьба"), Hicran ("Хиджран"), Özümüz bilərik ("Сами знаем"), Milyonçunun dilənçi oğlu ("Нищий сын миллионера"), Sevindik qız axtarır ("Севиндик ищет невесту") и многих других.

С 1989 года Н.Алиев работал в Бакинском театре Tənqid-Təbliğ (Критико-пропагандистский театр), которым руководил народный артист Гаджибаба Багиров. С 1996 года актер продолжил творческую деятельность в Театре музыкальной комедии.

Новруз Гартал был удостоен почетного звания заслуженного артиста Азербайджана и Президентской премии.