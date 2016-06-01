Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Гяндже открылась выставка мексиканской художницы Маргариты Моралес, организованная посольством Мексики в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве, в рамках культурных мероприятий, проводимых этим дипломатическим представительством, будет реализован ряд таких выставок в этом и других городах и районах страны: Мингячевир, Габала, Шамахы.

Сегодняшнее мероприятие, которые открылось в Центре Мехсети Гянджави, является первым, которое проводит посольство за пределами столицы страны.

Маргарита Моралес родилась в мексиканском штате Тамаулипас. Получив высшее образование в городе Мехико, некоторое время жила в Лондоне. В данное время, художница проживает в Берлине и Мехико. Её работы выставлялись во многих международных организациях и музеях. Баку уже знаком с творчеством Маргариты Моралес, благодаря выставке, проведенной в Музее Национального Искусства Азербайджана, в июне 2015-го года.

Мексика и Азербайджан – это страны с тысячелетней культурой, исходя их чего, обе страны имеют большой потенциал для сотрудничества в данной области. Культура является стабильной основой для наибольшего сближения между народами.