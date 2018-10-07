В Губе состоялась презентация кинокомедии "Kəklikotu" производства студии "Cinemazadeh"

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Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Губе прошла презентация кинокомедии "Kəklikotu" производства студии "Cinemazadeh".

Как сообщает Report, на вечере, который состоялся в губинском филиале CinemaPlus, присутствовал творческий коллектив фильма.

Они сфотографировались с гостями мероприятия и раздали автографы.

Выступивший до презентации главный продюсер фильма Джафар Ахундзаде рассказал о процессе создания картины, а затем представил актеров зрителям.

По сюжетной линии, дядя и племянник едут в столицу для продажи фруктов, овощей и продают одному человеку чужой мешок чабреца (kəklikotu). Впоследствии выясняется, что в мешке был не чабрец, а высушенная марихуана. Именно это приключение, а также профессиональный состав помогли картине собрать большую зрительскую аудиторию.

Картина была встречена зрителями с интересом и сопровождалась бурными аплодисментами.

В фильме задействованы свыше 20-ти известных актеров, певцов и режиссеров, в том числе Мушвиг Шахвердиев, Нигяр Джамал, Ислам Мехралиев, Алихан Раджабов, Агиль М.Гулиев, Меджид Гусейнов, Фарда Амин, Эльджан Расулов.

Главный продюсер картины - Джафар Ахундзаде, режиссеры-постановщики - Джафар Ахундзаде и Вюгар Исламзаде, авторы сценария - Вюгар Гусейнов и Талыб Ахмедов, оператор-постановщик - Рашад Гараев, композитор - Рустам Зейналов, музыкальный директор - Айнур Ахундзаде, исполнительные продюсеры - Турал Асадов и Хатаи Али.