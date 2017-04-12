В Государственном кукольном театре состоится премьера нового спектакля

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига состоится премьера спектакля "Репка".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, маленькие зрители смогут посмотреть совершенно обновленное представление 23 апреля.

Представление, репетиции которого почти подошли к концу, в основном предназначено для малолетних детей, в связи с чем увеличено количество музыкальных номеров.

Сохраняя классический сюжет, в представлении введены новые образы, что с драматургической точки зрения обогатило его. В представлении наряду с героями сказки можно увидеть образы Чучела, Вороны и отца Мыши.

Спектакль, лейтмотивом которого является понятие, что сила в единстве, поставил режиссер-постановщик Гурбан Масимов.

Художником богатого визуальными элементами и разнообразной музыкой спектакля выступает Равана Ягубова, композитором - заслуженный артист Вугар Джамалзаде.

В одноактном детском спектакле с использованием различных кукольных техник главные роли исполняют ведущие актеры театра Джамиля Аллахвердиева, Джавид Тельман, Айгюль Агаева, Нармин Ахмедова, Самира Наджафова, Вюсал Гусейнов, Эльнур Алиев и Фируза Насибли.